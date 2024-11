Creas Migrantes irá apoiar estrangeiros em situação de vulnerabilidade

O novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Migrantes foi inaugurado nesta quarta-feira (27/11) pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). O espaço oferecerá atendimento multilíngue a imigrantes, refugiados e apátridas que sejam vítimas de violações de direitos.

Desde 2022, a equipe especializada no atendimento a imigrantes atuava junto ao Creas da Diversidade, localizado nas quadras 614/615 da L2 Sul. Agora, o centro de referência conta com salas exclusivas na Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), no Edifício Rossi Esplanada Business, ao lado do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, oferecendo serviços socioassistenciais e inclusão em programas sociais para imigrantes, refugiados e apátridas vítimas de xenofobia, tráfico de pessoas e dificuldades de integração, como barreiras linguísticas e culturais. Os interessados podem se dirigir diretamente à unidade para orientações ou ser encaminhados por diversos órgãos.

Ao contrário do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que foca na prevenção, o atendimento no Creas não é agendado pelo 156 ou por meio do site. O público atendido nas unidades do Creas são pessoas vítimas de violações de direitos, como violência, negligência, abandono familiar, entre outras, sendo necessária uma avaliação de cada caso.