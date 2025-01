Menino de 8 anos sobrevive após cinco dias perdido em parque infestado de leões

Tinotenda Pudu, 8 anos, vive em Manhanga, na zona rural da província de Mashonaland West, no Zimbábue. Para algumas pessoas, é um menino de sorte e de coragem. Para muitas outras, é produto de um milagre. Entre 26 e 31 de dezembro de 2024, Pudu vagou, perdido, por um parque nacional infestado de leões.

Em entrevista ao Correio, Mutsa Murombedzi, deputada federal em Harare (capital) que representa Mashonaland West e a região do Matusadona Game Park, contou que o menino brincava com amigos, quando sumiu, em 26 de dezembro. "É algo inacreditável, porque ele foi capaz de sobreviver em um lugar muito perigoso, repleto de feras devoradoras de homens. Ele contou às pessoas que o encontraram que comia frutos selvagens e cavava pequenos buracos no leito do rio seco para beber água. Tinotenda também sobreviveu porque encontrou nichos nas rochas, em terrenos mais altos, onde dormia", disse a parlamentar.

Murombedzi faz parte daquelas pessoas que pensam que a sobrevivência de Tinotenda nos cinco dias em que esteve perdido se deve a um milagre. "Ele caminhou a fundo no Matusadona Game Park, lar de quatro dos cinco maiores animais da África. É um lugar realmente selvagem, infestado de leões e de hienas, além de serpentes perigosas, como a mamba negra. Os leões se Matusadona vagam livremente. Caminhar a pé pelo parque pode colocar o ser humano em grandes apuros", afirmou a deputada.

O garoto relatou ter escutado o rugido dos leões e visto várias manadas de elefantes. Segundo ela, Tinotenda será examinado por uma equipe de médicos do Ministério da Saúde do Zimbábue para avaliar possíveis sinais de trauma psicológico ou estresse. Nós próximos dias, Murombedzi espera se encontrar com o garoto. "Soube de histórias de uma pessoa que desapareceu na mesma região w nunca mais foi vista", disse a parlamentar.