Forte terremoto deixa 95 mortos e mais de 100 feridos no Tibete

Casas foram danificadas em Shigatse, região do Tibete, no sudoeste da China, depois que um terremoto atingiu a área - (crédito: STR / AFP)

O forte terremoto que atingiu a região dos Himalaias no Tibete, no sudoeste da China, deixou 95 mortos nesta terça-feira (7/01). Além disso, mais de 100 pessoas ficaram feridas.

"No total, 95 pessoas morreram e 130 ficaram feridas neste terremoto de magnitude 6,8 que ocorreu pouco depois das 9h no condado de Dingri, perto da fronteira com o Nepal", informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Leia também: Moradores do Distrito Federal dizem ter sentido terremoto que abalou o Chile

Fortes tremores sacodem capital do Nepal

Uma série de fortes tremores sacudiu Katmandu, capital do Nepal, pouco antes do amanhecer desta terça, depois do sismo registrado em uma região remota do Himalaia, perto do Monte Everest.

Leia também: Terremoto atinge a Califórnia e governo chegou a temer tsunami

Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi registrado na China, mas também balançou edifícios em Katmandu, que fica a mais de 200 quilômetros de distância.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As áreas do entorno de Lobuche no Nepal, nas montanhas mais altas próximas do Monte Everest, também foram sacudidas pelos tremores.

Com informações da AFP*