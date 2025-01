Homem que explodiu Tesla em frente a hotel de Trump traçou plano pelo ChatGPT

Técnicas de inteligência artificial foram utilizadas pelo militar que explodiu um carro modelo Tesla modelo Cybertruck em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na semana passada.

As informações foram divulgadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, nesta terça-feira (7/1). O xerife Kevin McMahill disse em uma entrevista coletiva que o soldado Matthew Livelsberger começou a usar o Chat GPT para obter informações sobre como conduzir seu plano.

No entanto, as autoridades americanas não indicaram quais resultados o ChatGPT deu ao suspeito em resposta às pesquisas sobre explosivos e armas de fogo.

“Essas novas informações vêm com mais perguntas do que respostas. Não darei uma opinião sobre o que os documentos significam, nem divulgaremos informações ou documentos que não tenham sido completamente verificados” pelos investigadores da agência, juntamente com o FBI e o Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, disse McMahill, de acordo com informações da CNN.

Livelsberger, de 37 anos, do Colorado, estava de licença da base dele na Alemanha no momento da explosão de quarta-feira (1/1). Ele tirou a própria vida com um tiro pouco antes do carro explodir e outras sete pessoas ficaram feridas, afirmaram as autoridades.