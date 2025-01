Reino Unido passa a exigir autorização para brasileiros viajarem ao país

Visitantes de países não europeus, entre eles o Brasil, deverão ter a Autorização Eletrônica de Viagem (ETA) para entrar no Reino Unido a partir desta quarta-feira (8/01). Além de 11 países da América Latina, serão obrigados a solicitar a ETA cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão.

A permissão custa 10 libras (cerca de R$ 78) e tem validade de dois anos. Vinculada digitalmente ao passaporte, a ETA também se aplica a crianças e bebês. A medida faz parte de um esforço do governo do Reino Unido para digitalizar o sistema de gestão de fronteira.

Implantado em 2023, para reforçar a segurança na fronteira, o sistema foi destinado inicialmente aos cidadãos do Catar, estendendo-se no começo de 2024 aos cidadãos de Barein, Kuwait, Omã, Emirados Árabes e Arábia Saudita.

A autorização do Reino Unido permitirá que o visitante permaneça no território por até seis meses, e será necessária também para os viajantes em trânsito. Já quem planeja passar mais de seis meses no país deve solicitar o visto.



O novo documento deve ser preenchido eletronicamente no site ou aplicativo do governo do Reino Unido.

A União Europeia deve implantar o próprio sistema até meados de 2025, por meio de uma autorização válida por três anos, ao custo de 7 euros. Cerca de 60 países serão afetados por essa medida, entre eles o Brasil.

Com informações da AFP*