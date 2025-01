As recentes tragédias ocorridas nas estradas brasileiras fazem com que motoristas tenham que redobrar a atenção com as pistas e os cuidados com o carro, para evitar acidentes. De acordo com levantamento do Mapa da Segurança Pública 2024, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasília é a terceira capital com maior número de óbitos no trânsito no país, com 255 vítimas em 2023.

A pesquisa também apontou que metade dos acidentes registrados no Distrito Federal nos últimos 10 anos ocorreram em rodovias. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF-DF) mostram que as estradas com mais incidências de sinistros de trânsito são a BR-040 e a BR-020 que, juntas, somam 290 dos 495 sinistros registrados nas sete rodovias que cortam o DF, entre novembro de 2023 e janeiro de 2024.

A bióloga Maria Angélica Garcia, 60 anos, sempre viaja neste período para Uberlândia (MG), para visitar a mãe. Ela garante que mantém o veículo devidamente revisado, para evitar estresses. "É sempre a primeira providência que tomo quando penso em viajar. Alinhar, balancear os pneus, checar líquidos de freio e de motor. Sempre tento cumprir com minha parte para prevenir acidentes e proporcionar uma viagem mais segura", conta.

Edmilson dos Santos, 72, trabalha com guincho há 45 anos nas rodovias do Distrito Federal e conta que presenciou diversas fatalidades nas vias, decorrentes das condições das pistas. "Acontecem muitos acidentes e perda de pneu. As tampas dos blocos luminosos das pistas saem e ficam os pregos no asfalto", relata Edmilson sobre o risco de furar ou estourar os pneus nas conhecidas tartaruguinhas danificadas.

Embora falhas nas pistas causem muitas fatalidades, não são sempre o motivo dos acidentes nas rodovias que cortam Brasília. A PRF registrou, no primeiro semestre de 2024, em toda a circunscrição da SPRF/DF (DF e Entorno), 60 óbitos, decorrentes de 50 sinistros causados, em sua maioria, por velocidade incompatível com a via, ultrapassagens indevidas e travessia de pedestre em local inadequado.

Para Milton César, 42, a imprudência das pessoas é a maior responsável por fatalidades. "O problema em Brasília é que as pessoas andam rápido demais, acima da velocidade, fazem muitas freadas bruscas e mudam de faixa sem dar seta. Isso ocasiona muitos acidentes", conta o motorista de fretes, que diz já ter presenciado muitas cenas tristes durante o trabalho.









Cuidados

Ao Correio, o policial Rodoviário Federal (PRF) Adalberto Alfredo Schumann destaca alguns cuidados que precisam ser tomados. "A PRF sempre orienta aos condutores sobre sempre realizar uma revisão preventiva nos veículos, avaliando as condições gerais, tais como: parte elétrica, lâmpadas, limpador de parabrisas, suspensão e condições dos pneus", detalha.

Em relação à condução do veículo, Schumann desta que o motorista precisa estar em boas condições físicas e psicológicas para que seja uma viagem tranquila. "Ter algumas horas de descanso antes de iniciar a viagem, evitar o consumo de bebidas alcoólicas na véspera, fazer refeições mais leves, checar a rota a ser seguida, observar a sinalização nas rodovias e manter sempre a velocidade indicativa da sinalização, são algumas das dicas para quem vai conduzir um veículo na estrada", pontua.

Durante a viagem, o agente da PRF informa que é importante evitar ultrapassagens em locais proibidos ou forçar ultrapassagens entre veículos que se aproximam no sentido contrário. "Além disso, é preciso manter sempre, quando em pista simples, os faróis baixos ligados, mesmo durante o dia e, sob chuva, ativar também o limpador de parabrisas", diz. "Combinado a tudo isso, diminuir a velocidade evita que haja a chamada aquaplanagem, quando o veículo perde o contato dos pneus com o piso, fazendo com que o motorista perca o controle", explica.

Para quem não vai dirigir, mas pegará a estrada dentro de um ônibus ou uma van, Schumann dá dicas. "É preciso utilizar o cinto de segurança durante todo o percurso, pois esses veículos têm uma estrutura muito frágil e, quando ocorre um acidente, boa parte das vítimas se fere pela falta do uso do cinto de segurança", alerta. "O motorista tem que cumprir a jornada de descanso, evitando muitas horas ao volante sem uma pausa, não consumir álcool, entorpecentes e/ou medicamentos que causam sonolência", acrescenta.

Operação

O agente da PRF conta que, na semana passada, a corporação deu início à Operação Rodovida, que tem o objetivo de reduzir os índices de acidentes e vítimas em todas as rodovias federais do país. "Serão praticamente 70 dias de trabalho, e será encerrada após o período de carnaval, na quarta-feira de cinzas", reforça. "Haverá comandos específicos no intuito de coibir os excessos de velocidade, ultrapassagens indevidas, além do consumo de álcool ou drogas ao volante. Estamos averiguando as condições gerais dos veículos, as documentações, condutores e passageiros", detalha Schumann.

O policial ressalta que a operação conta com um reforço de agentes e viaturas em pontos estratégicos, previamente definidos como sendo os mais críticos, aumentando a sensação de segurança por parte da população. "A PRF, nesta operação, está empregando o efetvivo dos postos policiais, policiais de folga (voluntários) e o efetivo administrativo", esclarece.

Dicas

» Manter uma postura de direção defensiva é fundamental para prever possíveis riscos;

» Respeitar os limites de velocidade e as regras de trânsito ajuda a evitar sinistros e facilita a convivência no trânsito;

» O uso de celulares, conversas ou até mesmo ajustes no painel do carro podem distrair o condutor;

» Fazer revisões periódicas em freios, pneus e sistemas de iluminação, que podem comprometer a segurança no trânsito;

» Em caso de chuva, neblina, buracos ou outras condições adversas, é prudente reduzir a velocidade e redobrar a atenção;

» Utilizar o pisca, luz de freio e outras formas de sinalização permite que outros condutores saibam suas intenções, evitando surpresas e manobras bruscas;

» Lembrar que pedestres também são vulneráveis e podem realizar movimentos inesperados, especialmente em faixas e cruzamentos.

Fonte: PRF

