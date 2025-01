'Choque' e 'pânico': moradores relatam fuga das chamas que cercam Los Angeles

Moradores de comunidades ao redor de Los Angeles abandonavam seus lares "em estado de choque", devido à voracidade dos incêndios florestais que se aproximam da cidade californiana, coberta por colunas densas de fumaça.

Dezenas de moradores de Santa Mônica observavam incrédulos mansões mergulhadas na escuridão devido ao fogo que arrasa a comunidade de Pacific Palisades, lar de celebridades de Hollywood.

Rajadas de vento sopravam, enquanto uma patrulha passava pedindo que as pessoas abandonassem a região imediatamente. "Foi um choque que ainda não assimilamos, mas estamos no modo sobrevivência, pegando o necessário e saindo daqui", comentou Sarahlee Stevens-Shippen, 69, que vive na comunidade desde os anos 1970.

"As chamas atingiram a rodovia próxima e as palmeiras queimavam. Você tem que se preocupar com as cinzas em seus pulmões. Tem que se preocupar com sua vida com essas rajadas de até 160 km/h. Estamos no modo pânico", descreveu a moradora.

Novos incêndios

Quatro incêndios começaram em regiões vizinhas de Los Angeles nas últimas 24 horas, aumentando de tamanho à medida que as chamas ardiam sem controle, alimentadas por rajadas de vento poderosas.

Duas pessoas morreram e dezenas de milhares se encontravam em áreas sob ordem de evacuação, enquanto mais de mil construções foram reduzidas a cinzas.

Martin Sansing e a mulher deixaram sua casa, de quatro quartos, levando apenas uma bolsa de plástico cheia de roupa. "Estamos em uma área bastante urbana, não em uma colina", ressaltou Sansing, que comprou sua casa há 15 anos, acreditando que estaria a salvo de incidentes desse tipo.

Os incêndios começaram ao mesmo tempo que sopravam com uma força incomum os chamados ventos de Santa Ana, que, embora característicos da Califórnia nesta época do ano, alcançaram a maior intensidade em uma década, segundo especialistas.

"É difícil não pensar que isso tem relação com o que acontece no planeta. Essas coisas parecem estar mais frequentes e intensas", comentou Sansing.

'Diferente'

Arlinda Henderson, 76, vive com o marido em Pacific Palisades desde 1984, e diz que "desta vez foi diferente". "O fogo desceu a colina muito rapidamente, por causa do vento. Nunca tinha visto algo assim", contou, em um dos abrigos abertos na região.

"Enchi umas caixas com fotos da família. Tive três filhos, e isso é o que é realmente valioso para mim. Depois, pegamos o gato e fomos embora. Acho que nossa casa desapareceu. Tentei ligar para vizinhos, mas não chama. Não acredito que Los Angeles está cercada por incêndios, é realmente impressionante", disse a moradora.