"Vitória para a democracia venezuelana", diz Maduro na posse do terceiro mandato

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse nesta sexta-feira (10/01) para o terceiro mandato consecutivo. Maduro, que está no poder desde 2013, prestou juramento diante do Parlamento, apesar das denúncias de fraude e do isolamento internacional.

"Juro que este novo período presidencial será o período da paz, da prosperidade, da igualdade e da nova democracia", afirmou.

Leia também: Lula envia embaixadora à posse de Maduro mesmo sem reconhecer resultado

A oposição venezuelana classificou a posse de Maduro como "golpe de Estado" e reivindicou novamente a vitória de Edmundo González Urrutia.











A posse ocorreu um dia depois de uma marcha da oposição que terminou com a denúncia da detenção de María Corina Machado, algo que o governo negou e qualificou como "invenção".

Maduro foi proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) com 52% dos votos. A oposição publicou cópias de atas eleitorais que afirmam provar a vitória com mais de 70% dos votos.

Maduro disse que a posse para um terceiro mandato é “uma grande vitória para a democracia” e negou as acusações de fraude na reeleição.

“Digam o que quiserem dizer, façam o que quiserem fazer, mas essa posse constitucional não poderia ser impedida e é uma grande vitória para a democracia venezuelana. Paz, paz, paz. Não conseguiram e não conseguirão”, disse o presidente da Venezuela, que alegou ser alvo de uma "conspiração" dos "Estados Unidos e seus satélites e escravos na América Latina e no mundo".

Países contestam posse de Maduro

A União Europeia disse que a presidência de Nicolás Maduro carece de "legitimidade". "As autoridades venezuelanas perderam uma oportunidade-chave de respeitar a vontade do povo. Portanto, Nicolás Maduro não tem a legitimidade de um presidente eleito democraticamente", disse o bloco.

Os Estados Unidos impuseram sanções a oito altos funcionários venezuelanos. Autoridades norte-americanas classificaram a posse do líder chavista para um terceiro mandato como uma "farsa". O país também aumentou a recompensa por informações que levem à prisão do presidente venezuelano e do ministro do Interior, Diosdado Cabello, para US$ 25 milhões (R$ 152,3 milhões na cotação atual).

Maduro é acusado pelos EUA de associação com o "tráfico de drogas e corrupção". Além disso, o governo do presidente em fim de mandato, Joe Biden, adicionou uma nova recompensa pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino, por quem está oferecendo US$ 15 milhões (R$ 91 milhões).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Reino Unido também aplicou sanções a 15 funcionários da Venezuela e classificou como "fraudulento" o governo de Maduro.