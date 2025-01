Cão procura por família morta em tragédia na Coreia do Sul

O cachorro Pudding perdeu todas as nove pessoas que faziam parte de sua família no acidente aéreo ocorrido na Coreia do Sul em 29 de dezembro, que deixou 179 mortos. Após a tragédia, o animal foi gravado vagando pelas ruas de seu bairro, procurando os donos.

Segundo com a organização Coexistence os Animal Rights on Earth (Care Korea), Pudding era extremamente apegado à família. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cão olhando para os carros que passavam, esperando seus tutores.

Cachorro procura a família, que morreu em desastre aéreo (foto: Repodução/Redes Sociais)

"Eles nunca voltaram, e a casa vazia que eles deixaram para trás era alegrada pelo cachorro de estimação da neta de cinco anos, Pudding", escreveu a organização no Instagram.

A comunidade se comoveu com o sofrimento do cachorro e passou a alimentá-lo e oferecer abrigo a ele. Porém, a condição física e emocional do cachorro se deteriorou rapidamente.

Veterinários da Care Korea, que resgatou Pudding, perceberam que ele havia ingerido alimentos tóxicos para cães, como ossos de frango e cebola. Aos cuidados da organização, ele iniciou o seu processo de recuperação.

A Care Korea ainda entrou em contato com os parentes sobreviventes do cachorro, que autorizaram que fosse encontrado um novo lar para ele. A organização publicou a história dele no Instagram e abriu um pedido de doação.

Milhares de pessoas manifestaram o desejo de adotar o cachorrinho. "Tem muita gente que chora a morte da família e quer ajudar o Pudding adotando-o. A CARE ajudará Pudding a encontrar um bom lar adotivo que o ame tanto quanto sua família falecida”, afirmou a Care Korea, que amentou a morte de todas as vítimas do desastre aéreo.