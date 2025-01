Incêndios: xerife determina toque de recolher em áreas der Los Angeles

Muitas áreas e marcos famosos de Los Angeles, como Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, a Calçada da Fama e o Dolby Theater, onde é realizada a entrega do Oscar, estão próximos às áreas atingidas pelo fogo - (crédito: Getty Images)

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, declarou nesta sexta-feira (10) um toque de recolher noturno nas áreas afetadas pelos incêndios florestais que devastaram grande parte de Los Angeles.

"Você não pode ficar nessas áreas afetadas. Se estiver, você pode ser preso", disse Luna em uma entrevista coletiva. "Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que elas saíssem".

Biden diz que parece 'cenário de guerra'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparou nesta sexta-feira (10) Los Angeles a um "cenário de guerra", enquanto vários incêndios de grandes proporções continuavam devastando bairros desta cidade na Califórnia.

"Me lembrou mais um cenário de guerra, onde havia certos alvos que eram bombardeados", afirmou Biden após receber informações sobre os incêndios no Salão Oval da Casa Branca. "É quase como um cenário de batalha", acrescentou.

Biden, que deixará a Casa Branca no dia 20 de janeiro, também mencionou que há "evidências claras de saques" em meio ao caos gerado pelos incêndios. Nesse sentido, o mandatário democrata garantiu que o governo está fornecendo segurança à área com o apoio de militares e da Guarda Nacional.