O que é o pó rosa usado em Los Angeles para combater os incêndios

Enquanto as equipes de resgate enfrentam os devastadores incêndios florestais no sul da Califórnia, imagens marcantes mostram aviões-tanque lançando um pó vermelho e rosa vibrante sobre os subúrbios de Los Angeles.

Essa substância chamativa, um retardante de fogo amplamente utilizado, tornou-se uma cena comum na região, cobrindo calçadas, telhados e carros.

Segundo as autoridades, milhares de galões da substância foram despejados na última semana para conter o avanço das chamas.

Mas o que exatamente ela contém e como ajuda no combate aos incêndios florestais?

'Retardante' de fogo

Getty Images Retardante de chamas Phos-Chek é utilizado no combate a incêndios nos Estados Unidos desde 1963

O retardante de chamas é um produto chamado Phos-Chek, comercializado por uma empresa chamada Perimeter.

Ele é utilizado no combate a incêndios nos Estados Unidos desde 1963 e é o principal retardante de fogo de longo prazo empregado pelo Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia. Além disso, é o retardante mais amplamente usado no mundo, de acordo com um relatório da Associated Press de 2022.

A fórmula exata do Phos-Chek não é de domínio público, mas a empresa revelou em apresentações anteriores que o produto é composto por 80% de água, 14% de sais semelhantes aos de fertilizantes e 6% de agentes corantes e inibidores de corrosão.

Quanto à sua coloração, a empresa explicou que ela funciona como uma "ajuda visual para pilotos e bombeiros".

Após alguns dias de exposição à luz solar, o tom vibrante desaparece, assumindo cores mais próximas da terra.

O retardante geralmente é pulverizado na vegetação e no solo suscetíveis ao fogo ao redor de um incêndio florestal, criando uma barreira para impedir que as chamas se espalhem para essas áreas.

De acordo com o Serviço Florestal dos EUA, os retardantes "reduzem a velocidade de propagação do fogo ao resfriar e recobrir os materiais combustíveis, diminuir o oxigênio disponível para o fogo e retardar a queima, já que os sais inorgânicos presentes no produto alteram a forma como os materiais inflamáveis se comportam".

Efeitos secundários

Getty Images Denúncia apontou que o lançamento de retardantes químicos por aviões sobre florestas causaria morte de peixes

O uso de retardantes de fogo tem sido alvo de controvérsia devido aos possíveis impactos ambientais.

Em 2022, uma organização chamada Empregados do Serviço Florestal pela Ética Ambiental, formada por funcionários atuais e antigos do Serviço Florestal dos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial acusando a agência federal de violar as leis de proteção da água do país.

A denúncia apontava que o lançamento de retardantes químicos por aviões sobre florestas causava a morte de peixes e não era eficaz no combate às chamas.

No ano seguinte, uma juíza distrital dos EUA concordou com a organização, mas, em sua decisão, permitiu que o Serviço Florestal continuasse usando os retardantes enquanto buscava uma licença junto à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês).

O caso ganhou destaque em comunidades afetadas por incêndios florestais, como Paradise, na Califórnia, devastada por um incêndio em 2018.

O então prefeito da cidade, Greg Bolin, elogiou a decisão da juíza, afirmando que ela garante às comunidades "uma chance de lutar" contra os incêndios.

O Serviço Florestal informou à rádio NPR que, neste ano, substituiu gradualmente a fórmula Phos-Chek LC95 por uma nova versão, a MVP-Fx, considerada menos tóxica para a fauna local.

Além disso, a agência mantém uma proibição obrigatória de despejar retardantes em áreas ambientalmente sensíveis, como cursos d'água e habitats de espécies ameaçadas.

No entanto, essa proibição prevê exceções em situações onde a vida humana ou a segurança pública estejam em risco.