Hospital mata paciente errado após pedir autorização a família trocada

Um homem morreu após médicos do hospital em que ele estava internado solicitarem autorização para desligar os aparelhos que o mantinham vivo para a família errada. O caso ocorreu em Vancouver, no estado de Washington, Estados Unidos.

O paciente, David Wells, foi confundido com seu colega de quarto no hospital, Mike Beehler, conforme o portal McClatchy News. Wells foi levado ao PeaceHealth Southwest Medical Center após engasgar com um pedaço de bife em agosto de 2021.

A equipe do centro de saúde tentou entrar em contato com a família de David para solicitar se deveria ou não retira-lo do suporte à vida. Porém, os profissionais ligaram para a irmã de Mike Beehler, dizendo que ele estava em estado grave.

À emissora KGW, Debbie Danielson disse que a equipe lhe informou que seu irmão estava "basicamente com morte cerebral". "Você quer que o mantenhamos em suporte de vida ou quer desligar o aparelho?", indagaram os médicos.

Ela preferiu então, desligar os aparelhos. Mas qual foi a surpresa de Debbie quando, dias depois, recebeu uma ligação do irmão que supostamente estava morto.

A boa notícia veio com uma dura revelação: a mulher havia mandado desligar os aparelhos de outro paciente e acabou com a vida dele. Debbie acionou imediatamente a polícia.

A família de David Wells, morto por acidente, e os irmãos Beehler processam o hospital pelo erro. O caso veio a público recentemente. O valor da indenização não foi revelado.