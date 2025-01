Jovem ganha R$ 55 milhões e vai trabalhar no dia seguinte: "Propósito"

Um dia após ganhar 7,5 milhões de libras esterlinas na loteria (cerca de R$ 55 milhões), um jovem britânico de 20 anos estava desobstruindo ralos no trabalho. James Clarkson é aprendiz de engenharia de gás e trabalha na empresa dos pais.

A vida dele mudou quando recebeu uma mensagem às 7h30 de 5 de janeiro, domingo. Era a loteria nacional do Reino Unido, avisando da vitória. James estava dormindo com a namorada e a acordou para contar a novidade.

"Você não ganhou", disse ela, incrédula, voltando a dormir. Em seguida, o jovem ligou para o pai e juntos esperaram até as 9h, quando abrem as lotéricas. Lá, eles confirmaram que a bolada iria para a conta bancária de James.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Passei o dia comemorando com a família e com os amigos. Celebramos na casa dos meus avós com carne e champanhe!", contou ele ao jornal inglês Daily Mail.

O pai de James, apesar de muito feliz pela conquista, não deixou o filho faltar no trabalho na segunda-feira. O jovem nem quer saber de parar de trabalhar. "Não vou parar de trabalhar, sou muito novo. Eu quero me formar em engenheiro térmico e seguir a minha carreira. Eu preciso ter um propósito na vida", disse.

No entanto, ele já gastou um pouco da fortuna com alguns luxos, entre eles uma viagem para um resort. Além disso, ele planeja comprar um carro novo, de preferência um Audi.

"Eu sei que as pessoas acreditam que sou louco de continuar trabalhando mas eu quero. E, é claro, tirarei umas folgas no meio do ano", completou o sortudo.