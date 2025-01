Yoon Suk-yeol, presidente afastado da Coreia do Sul, é preso

Depois de fracassarem na primeira tentativa, investigadores de Seul conseguiram efetuar a prisão do presidente da Coreia do Sul afastado, Yoon Suk-yeol. O ex-chefe de Estado era procurado por ter decretado a lei marcial, na noite de 3 dezembro de 2024. A medida suspenderia as garantias e liberdades fundamentais na Coreia do Sul. Na ocasião, Yoon alegou ameaça externa, em uma alusão a um suposto complô da Coreia do Norte.

Na mesma noite, o Parlamento da Coreia do Sul se reuniu, em caráter emergencial, e rejeitou a decretação da lei marcial. Pela Constituição do país, o presidente é obrigado a cancelar a medida, caso não seja aprovada pelo Parlamento.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, a ordem de prisão de Yoon foi cumprida às 10h33 desta quarta-feira (15/1) em sua residência. Ele se tornou o primeiro presidente preso na história da Coreia do Sul. Depois da prisão, uma mensagem de vídeo gravada por Yoon foi divulgada pela imprensa sul-coreana.

"Ainda que seja uma investigação ilegal, decidi concordar em comparecer ao Escritório de Investigações Criminais para prevenir um banho de sangue feio", afirmou. Mais de 3 mil policiais participaram da operação de captura. Houve confrontos entre os agentes e os simpatizantes de Yoon. O crime cometido pelo presidente afastado é passível de punição com a prisão perpétua ou a pena de morte.