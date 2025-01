Passageiro morre durante voo entre Paris e Boston (EUA)

Um passageiro morreu a bordo do voo da Air France de Paris para Boston, nessa terça-feira (14/1). Ele chegou a receber atendimento médico, mas morreu logo depois.

De acordo com o jornal NBC Boston, o passageiro começou a se sentir mal pouco tempo depois que o voo decolou. Os médicos tentaram socorrer o homem, mas ele não resistiu.

Equipes de emergência foram fotografadas no aeroporto de Boston, logo depois que o avião pousou. A identidade do indivíduo não será divulgada até que seus familiares sejam notificados. A polícia local investiga a causa da morte.

A Air France confirmou a morte no voo AF334. “Apesar da assistência de um médico a bordo, o cliente não pôde ser socorrido. A Air France lembra que seus tripulantes são regularmente treinados para lidar com esse tipo de situação”, declarou um porta-voz à imprensa local. A companhia aérea não divulgou quantas pessoas estavam a bordo nem deu detalhes do que ocorreu com o passageiro.

A tragédia ocorre quatro meses depois de um piloto morrer em um voo de 12 horas da Turkish Airlines de Seattle para Istambul. Ilcehin Pehlivan desmaiou durante um voo, forçando a aeronave a fazer um pouso de emergência em Nova York.