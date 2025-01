Cessar-fogo entre Israel e Hamas começa domingo, anuncia Catar

Manifestantes participam de um protesto pedindo ação para garantir a libertação de israelenses mantidos reféns em Gaza desde outubro de 2023, em frente ao Ministério da Defesa israelense em Tel Aviv em 15 de janeiro de 2025, em meio à guerra em andamento entre Israel e o grupo militante Hamas. Israel disse em 15 de janeiro que vários pontos no acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza ainda precisavam ser resolvidos, mas esperava que fossem "finalizados esta noite", mesmo com a notícia de que um acordo com o Hamas havia sido alcançado. - (crédito: Jack GUEZ / AFP)

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, mediador da negociação, anunciou que Israel e Hamas assinaram cessar-fogo em Gaza. O acordo começa a valer no domingo (19/1), informou o líder do Catar em coletiva de imprensa. Além do Catar, Estados Unidos e Egito mediaram as conversas.

O premiê confirmou que o Hamas vai liberar 33 reféns na primeira fase do cessar-fogo, que deve durar 42 dias. Em contrapartida, Israel deve liberar centenas de reféns palestinos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se pronunciou sobre o cessar-fogo. Em coletiva, Biden informou que a primeira etapa inclui um “cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas de Gaza e a libertação de vários reféns mantidos pelo Hamas, incluindo mulheres, idosos e feridos”.

Antes mesmo do anúncio oficial, o presidente eleito Donald Trump comentou as negociações. "Temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Eles serão liberados em breve. Obrigado", escreveu o republicano na rede social Truth Social.