Donald Trump: idade, peso e outras curiosidades sobre presidente eleito dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse na segunda-feira (20/1). Aos 78 anos, ele é o presidente eleito mais velho da história dos Estados Unidos — mais velho que o democrata Joe Biden, eleito com 77. O republicano faz aniversário em 14 de junho e é do signo de gêmeos. A seguir, confira mais curiosidades sobre Trump.

Filiação ao Partido Democrata

Apesar de ter sido republicano por grande parte de sua vida, o político foi filiado ao Partido Democrata em Nova York entre 2001 e 2009. Ele ainda tentou ser nomeado candidato pelo Partido da Reforma (sigla minoritária no país), mas abandonou o plano.

Fortuna

Filho de Fred Trump, herdou a imobiliária do pai e assumiu o controle da empresa em 1971, aos 25 anos. Ele rebatizou a empresa como Trump Organization e focou na construção de edifícios ostentosos a fim de aumentar a sua fortuna e também a sua fama. Uma apuração do jornal New York Times concluiu que o presidente recebeu cerca de US$ 400 milhões do patrimônio do pai ao longo da vida.

Como empresário, Trump faliu seis empresas: o Casino Trump Taj Mahal em Atlantic City (Nova Jersey); Trump Castle Casino em Atlantic City; Trump Plaza e Casino em Atlantic City; Plaza Hotel Nova York; Trump Hotels $ Casinos Resorts (Atlantic City e Indiana) e Trump Entertainment Resorts.

Entretenimento

Antes de chegar à política, o republicano era figura carimbada do mundo do entretenimento. Ele se tornou conhecido como proprietário dos concursos de beleza Miss Universo, Miss Estados Unidos e Miss Teen Estados Unidos. No entanto, alcançou maior projeção como criador e apresentador do reality show O Aprendiz, do qual fez parte entre 2004 e 2005.

Trump ainda participou da série Um maluco no pedaço e do filme Esqueceram de mim 2.

Casamento e filhos

O empresário já foi casado três vezes. Ele se casou com a primeira esposa, Ivana Marie Trump (cujo sobrenome antes do casamento era Zelníková), em 1977 e eles ficaram juntos até 1990. Da união, nasceram três filhos: Donald Trump Jr., Ivana Trump e Eric Trump.

Em 1993, Trump se casou novamente, dessa vez com Marla Ann Maples. Os dois mantiveram a união até 1999 e tiveram juntos Tiffany Ariana Trump.

Melania Trump (antes Knauss) é a atual esposa do empresário. Nascida na Iugoslávia (atual Eslovênia), foi a segunda primeira-dama estrangeira do país. Eles se casaram em 2005 e tiveram juntos Barron Willian Trump.

Fobia de germes

O presidente eleito dos Estados Unidos tem pavor de germes. Em seu livro A arte do retorno, ele escreveu que "uma das maldições da sociedade americana é o simples fato de apertar a mão".

Em um programa de rádio de 1993, ele assumiu ser germofóbico.

Peso e altura

Donald Trump tem 1,90 metros de altura e disse pesar 98 kg em 2003.