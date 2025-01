Confira a programação completa da posse de Trump

O presidente eleito Donald Trump toma posse nesta segunda-feira (20/1) como 47º presidente dos Estados Unidos. O dia da posse conta com diversos eventos, entre eles a cerimônia formal de juramento, desfile comemorativo, além de uma série de bailes formais, confira toda a programação a seguir.

De acordo com o cronograma da posse, o primeiro compromisso de Trump será na Igreja de São João, em Washington DC. Em seguida, ele participa de um chá na Casa Branca.

Às 9h30, é previsto o início dos shows no palco principal do evento - localizado no gramado oeste do Capitólio dos EUA, conforme a BBC britânica. Se apresentarão os cantores Carrie Underwood e Lee Greenwood, além do grupo Village People.

A cerimônia de posse em si começa por volta do meio-dia com posse do vice-presidente eleito J.D. Vance. Na sequência, o presidente recém empossado apresentará as metas para os próximos quatro anos com o discurso de abertura.

Os primeiros trâmites pós-presidenciais são a Cerimônia de Assinatura na Sala do Presidente, próximo da Câmara do Senado, no Capitólio dos EUA - onde o novo presidente se reúne com assessores e membros do Congresso para assinar nomeações, memorandos, entre outros - seguida de um almoço ofertado pelo Comitê Parlamentar Conjunto bipartidário sobre Cerimônias de Posse.

Após a conclusão das cerimônias de posse e do almoço, o presidente e o vice seguem um desfile pela Avenida Pensilvânia, que sai do Capitólio e vai até a Casa Branca, onde ocorrerá a cerimônia de assinatura no Salão Oval.

À noite, Trump ainda participa de três bailes de posse: Commander in Chief, Liberty Inaugural e Starligh. É previsto que ele discursse em todos os três.