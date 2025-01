Gabinete de segurança israelense aprova acordo de trégua em Gaza

Dezenas de pessoas morreram ontem após novos bombardeios de Israel na Faixa de Gaza e no Líbano. Em Gaza, ataques aéreos israelenses contra duas casas deixaram 30 mortos, incluindo 13 crianças, de acordo com a Defesa Civil palestina. Já no território libanês, pelo menos 20 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas na vila de Aalmat, ao norte da capital Beirute, de acordo com o Ministério da Saúde local. A tensão aumenta com o encerramento do prazo, na quarta-feira, dado pelos Estados Unidos para Israel permitir a entrada de ajuda humanitária na região. Caso contrário, pode ser retido parte dos bilhões de dólares de assistência militar americana. - (crédito: AFP)