Onda ártica leva posse de Trump a ser de portas fechadas

Ensaio da cerimônia de posse de Trump ocorreu no último domingo, no Capítólio: republicano assumirá o poder na segunda-feira - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

A posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorre a portas fechadas, dentro do Capitólio, nesta segunda-feira (20/1). De acordo com o próprio Trump, segundo postagem na plataforma Truth Social nesta sexta (17/1), as baixas temperaturas previstas para a data são o motivo da mudança. Leia também: Moraes nega recurso e mantém proibição de Bolsonaro na posse de Trump

Devido ao clima na cidade de Washington, D.C. durante o Inauguration Day, Trump determinou que a cerimônia e os atos relacionados a ela fossem realizados do lado de dentro da sede do Congresso norte-americano.

"Há uma onda ártica varrendo o país", escreveu. "Por isso, ordenei que o discurso de posse, além das orações e outros discursos, seja realizado na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos."