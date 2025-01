Posse de Trump terá snipers e segurança reforçada com 25 mil agentes

Cerimônia de posse do presidente Donald Trump vai acontecer na parte interna do Capitólio devido ao frio extremo - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Após uma eleição marcada por episódios de violência, a posse do 47ª presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para segunda-feira (20/1), vai contar com mais de 25 mil agentes de segurança. Neste ano, a cerimônia será realizada na parte interna do Capitólio porque Washington enfrenta uma onda de frio que pode chegar a -13ºC.

A cerimônia de posse é considerada um Evento Nacional de Segurança Especial (NSSE). Com isso, é liderada pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos e conta com equipes de segurança federais, estaduais e locais. “A segurança da posse presidencial de 2025 é realmente um esforço de equipe e temos trabalhado em estreita colaboração com nossos parceiros de segurança pública e aplicação da lei em um plano de segurança abrangente”, explica Matt McCool, agente especial do Serviço Secreto em comunicado oficial.

O desafio é ainda maior porque a repartição teve a imagem desgastada durante a última corrida eleitoral. Durante a campanha para a presidência, Donald Trump sofreu duas tentativas de assassinato, em uma delas, uma bala chegou a atingir a orelha do republicano. Na ocasião, o Serviço Secreto assumiu a responsabilidade por falha na segurança do então candidato.

Segundo o Washington Times, entre os 25 mil policiais militares, estarão atiradores de elite e equipes táticas armadas no chão. Local vai estar equipado com cercas anti-escalada, detectores de metais e postos de controle. Estradas no entorno serão fechadas ou exclusivas para o tráfego local.

“Antes e durante a posse presidencial, agentes especiais do FBI, analistas de inteligência e outros funcionários trabalharão para avaliar e compartilhar inteligência relacionada ao evento com nossos parceiros de aplicação da lei para garantir a segurança de todos os participantes”, destaca o diretor assistente encarregado do FBI Washington Field Office, David Sundberg.

J. Thomas Manger, chefe da Polícia do Capitólio, afirma que o maior perigo são os “lobos solitários”. Segundo ele, duas pessoas tentaram entrar no Capitólio com facas na última semana, mas foram interceptados pela polícia.