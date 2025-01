Após 471 dias em cativeiro, reféns do Hamas reencontram a família; veja vídeo

As três reféns do Hamas liberadas na primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista reencontraram a família neste domingo (19/1). Após 471 dias em cativeiro, o retorno para casa foi marcado por emoção. (veja vídeo abaixo)

Emily Damari, Doron Steinbrecher e Romi Gonen foram as primeiras três reféns — de um grupo de 33 — a serem liberadas pelo Hamas em função do acordo de cessar-fogo estabelecido com Israel. A trégua, de 42 dias, garantirá entrada de ajuda humanitária em na Faixa de Gaza, além da liberação de reféns. Israel se comprometeu a soltar 737 palestinos que foram feitos prisioneiros durante a guerra.

As três jovens foram sequestradas durante a invasão do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023 e passaram 15 meses longe de casa.

Romi Gonen é dançarina e mora no norte de Israel. Ela estava em uma festa de música eletrônica quando foi emboscada por militares. Antes de ser capturada, Romi ligou para a mãe, que ouviu tiros e gritos do outro lado da linha. Desde então, a família não teve notícias da jovem de 28 anos.

Doron Steinbrecher é enfermeira e tem 31 anos. Ela foi sequestrada quando estava em casa, no Kibutz Kfar Aza. Ela estudou teatro e cinema e foi descrita pelos amigos como sensível e divertida.

Emily Damari tem 28 anos e dupla nacionalidade britânica e israelense. Ela também foi sequestrada do Kibutz Kfar Aza em 7 de outubro. Durante o ataque, ela perdeu dois dedos de uma das mãos. Neste domingo, com a notícia da libertação de Emily o time inglês de futebol soltou balões para celebrar a liberdade e a vida de Emily. O registro foi compartilhado nas redes sociais pelo governo de Israel.

