Trump chama imigrantes de "pessoas horríveis" e promete deportação em massa

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, discursa em um comício de vitória do MAGA na Capital One Arena em Washington, DC, em 19 de janeiro de 2025, um dia antes de sua cerimônia de posse. (Foto de Jim WATSON / AFP) - (crédito: Jim WATSON / AFP)

A um dia da cerimônia de posse, o presidente eleito Donald Trump fez discurso aos apoiadores em evento de comemoração neste domingo (19/1). Durante pronunciamento, o republicano destacou uma das principais bandeiras da campanha, o fechamento das fronteiras.

“Todas as pessoas que entraram no nosso território ilegalmente estarão, de uma forma ou de outra, voltando para casa”, declarou. Trump se referiu as imigrantes como criminosos e assassinos e afirmou que 52% dessa população já “matou mais de uma pessoa”.

Leia também: Posse de Trump terá snipers e segurança reforçada com 25 mil agentes

O republicano ainda alegou que a Venezuela estaria enviando gangues criminosas, que estariam entrando ilegalmente no território estadunidense. O presidente eleito ainda listou episódios de violência, os quais atribuiu aos imigrantes. “É isso que estamos deixando entrar, são pessoas horríveis”, acusou.

Segundo ele, esses criminosos que entraram no país de forma ilegal fazem os criminosos dos EUA “parecerem pessoas normais”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante discurso, o futuro presidente estadunidense ainda atribuiu a si resultados na economia e na política externa, com destaque para o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que iniciou neste domingo (19/1).

Leia também: Quem são as três primeiras reféns libertadas pelo Hamas

“O Biden está dizendo por aí que foi ele que fez o acordo”, ironizou durante discurso. O republicano declarou ainda que, caso fosse presidente em 2023, a guerra nem teria iniciado.

Além da guerra em Gaza, ele prometeu acabar com a Guerra da Ucrânia, com os conflitos no Oriente Médio e "impedir a terceira guerra mundial".

Trump ainda prometeu acabar com a regulação ambiental, que, segundo ele, estaria “impedindo o progresso no país”, e com a burocracia no país, com o Departamento de Eficiência Governamental, que será chefiado pelo magnata Elon Musk. O discurso seguiu com acenos ao empresário e novo integrante do governo, que subiu ao palco junto ao novo presidente.