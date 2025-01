Sósia de Trump vai à posse e conta como é "ser o político"

Quem passeava, na tarde deste domingo, por Washington D.C. estava sujeito a levar um susto. Ou, no mínimo, se divertir muito. A cena era insólita: Donald Trump sem estar acompanhado dos agentes do Serviço Secreto e, mais bizarro ainda, ao lado de Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, na capital dos Estados Unidos.

Dennis Alan e Howard X, sósias e imitadores profissionais de Trump e Kim, aproveitaram a atmosfera da posse do republicano para se encontrarem em Washington. A caminho da Casa Branca — diga-se de passagem, apenas para visita externa —, Dennis conversou com o Correio, por meio do WhatsApp. Ao ser questionado sobre como é ser sósia de Trump, respondeu que algumas pessoas acham que ele se parece tanto com o novo presidente dos Estados Unidos que se acham no direito de fazer cobranças.

Dennis Alan e Howard X, sósias e imitadores profissionais de Donald Trump e Kim Jong-un (foto: Arquivo pessoal)

"Você acaba se envolvendo em muitas situações estranhas. Durante uma aparição que fiz em Helsinque, na Finlândia, um grupo de manifestantes me cercou e perguntou o que eu pretendia fazer em relação ao genocídio de crianças na Síria", contou. "Em outra ocasião, estava em Beirute, participando de uma peça de teatro, e me proibiram de sair em fotos ao lado do elenco, porque o Líbano atravessava questões difíceis. Parecer com um chefe de Estado é diferente de parecer com qualquer outra celebridade", acrescentou.

Dennis sente-se abençoado com a oportunidade de ser sósia de Trump. "Pude visitar, até agora, 15 países. Em cada uma dessas nações, ao contrário dos Estados Unidos, que mandaram seus soldados para tantos conflitos, as pessoas ainda sentem o gosto amargo da guerra. Estive na Coreia do Sul para uma peça publicitária e visitei pontes que dividem as duas Coreias. O cara que estava comigo disse que as estruturas estavam carregadas de explosivos, para o caso de soldados norte-coreanos invadirem o Sul. No Líbano, uma mulher de uns 28 anos tirava fotos de um buraco aberto por uma explosão na parede. O pai dela contou que a filha fotografou as marcas do disparo de artilharia contra a casa da família, quando ela tinha 12 anos. Uma das coisas que me impactam, por ser parecido com Trump, é que me envolvo em assuntos de Estado ", explicou.

Não é comum que compromissos do sósia do republicano sejam cancelados. Dennis nunca teve a chance de se encontrar pessoalmente com Trump. "Eu teria muita coisa para dizer a ele, mas não sei se ele estaria interessado. Eu lhe contaria que encontrei apoio a ele em locais inesperados. Eu estava em um restaurante em Londres. Entrei na cozinha e todos os funcionários eram mexicanos. Apenas brinquei: 'Não me machuquem, não me matem'. Eles reagiram, dizendo que gostavam de Trump", relatou.

Durante um torneio internacional de rúgbi, em Hong Kong, Dennis e Howard estavam acompanhados do sósia de Barack Obama. O "Trump" falso viu uma parte dos torcedores se levantar e exibir uma imensa faixa alusiva ao líder republicano. Para Dennis, a volta de Trump à Casa Branca tem causado ondas no tecido da entropia do mundo.

"Mesmo antes de ele retornar à Presidência dos Estados Unidos, o humor da política mundial mudou. Houve um acordo de trégua entre Israel e Hamas. Parece-me que algo está acontecendo também na Ucrânia. Os ucranianos têm agido como na iminência de algum tipo de resolução para a guerra. O retorno de Trump tem causado um grande impulso na sociedade, em todo o mundo. Ao mesmo tempo, alguns estados norte-americanos querem se separar dos EUA. E alguna poderosos, que se opunham a Trump, agora estão o apoiando."