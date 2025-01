8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump

Donald Trump com trajes de beisebol no jantar anual da Liga Atlética da Polícia em 1989 - (crédito: Getty Images)

O republicano Donald Trump retorna à Casa Branca para um segundo mandato de presidente.

Após Grover Cleveland, ele se tornou o segundo político na história dos Estados Unidos a perder uma tentativa de reeleição para a Presidência, concorrer novamente e conseguir vencer nessa segunda campanha.

Além do fato de ter sido presidente entre 2017 a 2021, algumas facetas de Trump são menos conhecidas do que outras.

Sua formação na Academia Militar, um tipo de fobia e até seu passado democrata são menos comentados do que seu papel no Partido Republicano ou seu amor pelo sul da Flórida.

Confira a seguir oito coisas que talvez você não saiba sobre Donald Trump.

1. Estudou na Academia Militar de Nova York

Os pais de Trump o enviaram para estudar na Academia Militar de Nova York, em Cornwall-on-Hudson, aos 13 anos, uma escola que prometia "endireitar" os jovens rebeldes.

"Quando eu era adolescente, o que mais me interessava era fazer travessuras, porque, por algum motivo, eu gostava de causar problemas e de testar as pessoas", escreveu Donald Trump no livro A arte da negociação.

Nos cinco anos em que esteve na academia, ele jogou basquete, futebol, beisebol e futebol americano.

Alguns colegas lembram dele como um líder natural, outros como um "valentão", segundo vários testemunhos ouvidos pela imprensa americana.

Após se formar, Donald Trump iniciou os estudos de graduação na Universidade Fordham, no Bronx, mas foi transferido para a Wharton School of Business, na Universidade da Pensilvânia, dois anos depois.

Ele se formou como bacharel em Ciências Econômicas.

Detalhes sobre seu processo de admissão ou histórico de desempenho acadêmico são desconhecidos.

2. Tem fobia de germes

"Uma das maldições da sociedade americana é o simples ato de apertar a mão", escreveu Trump em seu livro The art of the comeback ("A arte do retorno", em tradução livre).

A limpeza das mãos tem sido um assunto recorrente em sua carreira.

"Acontece que sou um fã de mãos limpas. Sinto-me muito melhor depois de lavar bem as mãos, o que faço sempre que posso", já declarou.

Aqueles que já trabalharam com Donald Trump confirmam que o incomoda ser exposto a qualquer possível fonte de contágio.

Em um programa de rádio de 1993 apresentado por Howard Stern, o entrevistador perguntou se ele era germofóbico.

"Sou germofóbico", confirmou Trump.

3. Foi o sucessor na empresa de seu pai

Getty Images Trump Tower, em Nova York; Donald Trump investiu em diversos negócios imobiliários suntuosos, como condomínios, escritórios e hotéis

Depois de terminar a universidade, Donald Trump foi trabalhar na imobiliária do pai, Fred Trump. Em 1971, aos 25 anos, o jovem assumiu o controle da empresa.

Como herdeiro dos negócios, rebatizou-o de Trump Organization e concentrou-se na criação de edifícios ostentosos que permitiram aumentar não só a fortuna, mas também a fama na televisão, nos tabloides e, em última análise, na política.

A Organização Trump expandiu as operações, e passou a atuar com projetos imobiliários comerciais, residenciais, conjuntos de escritórios, cassinos, condomínios, campos de golfe e hotéis.

Uma investigação do jornal The New York Times concluiu que Trump recebeu quase US$ 400 milhões do patrimônio de seu pai ao longo da vida.

4. Foi filiado aos democratas

Embora tenha sido membro do Partido Republicano durante a maior parte da sua vida, houve um momento, entre 2001 e 2009, em que Trump foi registrado como filiado ao Partido Democrata em Nova York, de acordo com a Junta Eleitoral local.

Em 2000, Trump tentou por um breve período ser a nomeação presidencial do Partido da Reforma (uma organização minoritária nos EUA), mas abandonou o plano no meio de uma crise dentro da sigla.

5. Já mudou várias vezes de posição sobre o aborto

Getty Images Ao longo da vida, Trump já mudou várias vezes de posição sobre uma das grandes questões que dividem os americanos

"Sou muito pró-escolha", disse Donald Trump em 1999, durante uma entrevista à emissora NBC News.

Mas, ao longo de sua vida, o republicano já mudou várias vezes de posição sobre uma das grandes questões que dividem os americanos.

Mais de uma década depois, em fevereiro de 2011, ele opôs-se publicamente ao aborto.

"Sou pró-vida", afirmoiu ele num discurso durante a Conferência de Ação Política Conservadora.

Durante seu primeiro mandato (2017-2020), Trump defendeu a proibição nacional ao aborto após as 20 semanas de gestação.

Ele também prometeu nomear juízes conservadores para a Suprema Corte, buscando justamente revogar o direito de interromper a gravidez para todas as regiões dos EUA. E assim ele fez.

Em 2022, a Suprema Corte do país anulou uma decisão anterior, de 1973, que garantia o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos.

Com isso, cada Estado ficou livre para regular o aborto como quisesse, o que resultou na proibição quase completa do procedimento em várias partes do país.

Durante a campanha presidencial de 2024, Trump repetiu que a decisão de proibir ou permitir o aborto depende de cada Estado.

6. Declarou falência em seis negócios

Getty Images Muitas das empresas de Trump enfrentaram sérios problemas financeiros

Seis das empresas de Donald Trump foram declaradas falidas porque não conseguiram pagar as suas dívidas. São elas:

Casino Trump Taj Mahal em Atlantic City, Nova Jersey, 1991;

Trump Castle Casino em Atlantic City, 1992;

Trump Plaza e Casino em Atlantic City, 1992;

Plaza Hotel Nova York, 1992;

Trump Hotels & Casinos Resorts, com propriedades em Atlantic City e Indiana, 2004;

Trump Entertainment Resorts, empresa sucessora do Trump Hotels & Casinos Resorts, 2009.

Em 1992, ele chegou a um acordo com os bancos credores para renegociar suas dívidas. O empresário teve que vender um iate, um jato, uma participação no Grand Hyatt e uma companhia aérea, a Trump Shuttle.

Mais tarde, voltou a enfrentar problemas financeiros e evitou a falência ao chegar a um novo acordo com bancos.

Os empreendimentos fracassados ??de Trump incluíram cassinos e hotéis, o fechamento de seu time de futebol americano New Jersey Generals e a agora extinta Universidade Trump.

7. Tornou-se famoso como apresentador do reality show 'O Aprendiz'

Antes de chegar à arena política, o multimilionário era figura recorrente em tabloides e programas de televisão por seu trânsito no mundo do entretenimento.

Trump começou a se tornar conhecido como proprietário dos concursos de beleza Miss Universo, Miss EUA e Miss Teen EUA e alcançou maior projeção como criador e apresentador do reality show O Aprendiz, do qual fez parte entre 2004 e 2015.

Ele também fez participações na série Um maluco no pedaço e no filme Esqueceram de mim 2.

8. Foi condenado no caso 'Stormy Daniels'

Getty Images Trump é o primeiro presidente já condenado na Justiça da história dos EUA

Trump é o primeiro presidente americano condenado na Justiça na história do país.

Ele foi declarado culpado, em maio, por 34 delitos que lhe foram imputados por falsificar documentos com o intuito de ocultar pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels, com o objetivo de comprar o silêncio dela a respeito de um encontro sexual que os dois tiveram antes das eleições de 2016.

Em sua conta na rede Truth Social, o então ex-presidente se declarou inocente e classificou a condenação como um "ataque político".

Além do caso Stormy, Trump também perdeu os processos em que foi acusado de mentir sobre seu patrimônio em demonstrativos financeiros enviados a bancos e seguradoras e no caso em que foi acusado de difamação pela colunista E. Jean Carroll.

Ele teve que pagar multas milionárias nesses casos.

O republicano também precisou indenizar estudantes da extinta Universidade Trump em 2018 que o acusavam de lhes ter enganado.