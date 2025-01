'Y.M.C.A.', o ex-hino gay reutilizado por Donald Trump

Hino gay quando foi lançado em 1978, o hit Y.M.C.A. agora é inseparável da eleição de Donald Trump, que o trouxe de volta com o apoio do grupo Village People, que se apresentou ao lado do presidente eleito no domingo (19).

A dança de Trump ao som da canção popular, agitando os braços de forma sincopada, foi uma das imagens da campanha eleitoral.

Na noite de domingo, o 47º presidente dos Estados Unidos mais uma vez esboçou alguns movimentos de dança no palco, cercado pelo grupo americano de disco music da década de 1970.

A música, composta pelo líder da banda, Victor Willis, assim como por Jacques Morali e pelo produtor Henri Belolo, ambos franceses, no entanto, originalmente era um hino da comunidade homossexual masculina, com códigos gays, começando pelos trajes estereotipados.

O refrão é sugestivo, ninguém ignora seu significado: "É divertido ficar no Y.M.C.A. Eles têm tudo para os jovens se divertirem/ Você pode sair com todos os garotos". Longe das posições conservadoras de Trump, que preocupam a comunidade LGBTQIAP+.

Mas Y.M.C.A. (acrônimo de "Young Men's Christian Association") não é um hino gay, reiterou seu letrista Victor Willis, que anunciou em dezembro que planejava processar quem desse este significado à canção.

"Demos uma oportunidade ao presidente Trump, independentemente do que pensaram dele no passado. Vamos ver o que ele fará no futuro, e se ele tomar medidas para restringir os direitos LGBTQ, o Village People será o primeiro a se manifestar", escreveu ele no Facebook na sexta-feira.

A música já havia sido utilizada durante os comícios republicanos em 2020, o que não agradou seu coautor, tradicionalmente vestido de policial.

Após sua mudança de posição e sua resposta favorável ao convite de Trump para participar de sua posse, choveram críticas.

"O Village People se apresentará tanto para democratas quanto para republicanos. Não somos um grupo político. Nunca fomos e nunca seremos, embora alguns de vocês tentem nos fazer parecer como tal", respondeu Willis no Facebook no domingo.

Enquanto isso, Y.M.C.A. se beneficiou deste golpe publicitário: mais de quarenta anos depois de seu lançamento, chegou ao topo das paradas, tornando-se novamente um sucesso comercial.