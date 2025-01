Trump reconhecerá apenas "dois sexos" e acabará com direito de asilo

Trump toma posse nesta segunda (20) - (crédito: Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará uma ordem executiva que orienta o governo a reconhecer a existência de apenas "dois sexos", afirmaram futuros funcionários da Casa Branca nesta segunda-feira (20/1), segundo informações da Agência France-Presse.

"O que estamos fazendo hoje é definir que a política dos Estados Unidos é reconhecer dois sexos: masculino e feminino", disse o funcionário.

Fontes também afirmam que o presidente americano planeja emitir decretos para acabar com o direito à cidadania por nascimento no país, assim como o direito de pedir asilo.

"Vamos acabar com o asilo (...), o que abre um processo de remoção imediata sem a possibilidade de asilo. Depois, vamos acabar com o direito à cidadania por nascimento", disse.

Trump toma posse nesta segunda (20), com a presença de Joe Biden e Kamala Harris, além de diversas autoridades mundiais.

No início da manhã, Trump abriu os eventos de posse com uma cerimônia religiosa na igreja de St. John, ao lado da esposa, Melania. Na sequência, partiu para a Casa Branca para tomar um chá com Biden.