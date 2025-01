Biden e Kamala aplaudem Trump de pé durante fala sobre libertação de reféns no Oriente Médio

Durante discurso de posse presidencial, nesta segunda-feira (20/1), o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ovacionado diversas vezes pelas pessoas que acompanharam a cerimônia. Na primeira fileira atrás do novo governante, o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a ex-vice-presidente — também candidata democrata derrotada por Trump nas últimas eleições —, Kamala Harris, se levantaram para aplaudi-lo em uma ocasião.

Segundo Trump, as forças armadas americanas vão ser as mais fortes do mundo não somente pelas batalhas que ganham, "mas também pelas guerras em que colocaram um fim". E "mais importante", diz ele, "as guerras em que não vamos entrar". O republicano afirmou querer ser um "pacificador" e "unificador" e disse que quer que este seja o legado dele.

Ao informar que viu, no dia anterior, os reféns do Oriente Médio voltando às famílias, o ex-presidente e a ex-vice levantaram-se pela primeira vez para aplaudir Trump de pé. Depois de agradecer, ele se comprometeu a fazer dos Estados Unidos um país "mais respeitado, poderoso e humano".

Ele também foi aplaudido de pé ao falar sobre, por exemplo, a deportação de imigrantes e a mudança do nome do Golfo do México para 'Golfo da América'. Nestas e em outras ocasiões, Biden e Kamala não apenas não se juntaram à multidão a ovacioná-lo, mas sequer bateram palmas.





















































