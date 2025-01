Entidades criticam Elon Musk e veem gesto como alusão ao nazismo

Durante discurso na Arena Capital One, o bilionário Elon Musk, integrante do governo do recém-empossado Donald Trump, fez gesto semelhante a uma saudação utilizada por nazistas. O Sieg Heil (Salve a vitória), que consiste em bater no peito com a mão aberta e estender o braço na diagonal, foi usado por Adolf Hitler na Alemanha nazista. Embora tenha negado e ironizado a acusação, gesto de Musk acabou condenado por associações e até mesmo celebrado por grupos neonazistas.



Musk fez o gesto duas vezes durante discurso, em que afirmou que os eleitores do republicano “garantiram o futuro da civilização”. O jornal israelense Jerusalem Post questionou a ação de Musk, mas não chegou a emitir opinião oficial. Já a Liga Anti-Difamação (ADL), entidade judaica internacional sediada nos Estados Unidos, chamou de “gesto estranho em um momento de entusiasmo”.

Em publicação no X (antigo Twitter), rede social que Musk é dono, a organização defendeu o magnata e afirmou que “todos os lados devem dar um pouco de graça um ao outro, talvez até mesmo o benefício da dúvida, e respirar fundo”. O pesquisador judeu israelense condenou o que chamou de uma normalização do que não deveria ser normalizado. “Não importa quem você é. Fazer uma saudação nazista nunca é aceitável”, escreveu.

O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade de Jerusalem, Michel Gherman, afirmou que a ADL “relativizou a saudação nazista de Elon Musk”.

A imprensa alemã também abordou em peso o tema. Em artigo, o veículo alemão Die Tageszeitung, conhecido como Taz, afirmou que o gesto é claramente uma saudação nazista. “Elon Musk não levantou desajeitadamente o braço direito na frente dos fãs de Trump. Uma saudação de Hitler é uma saudação de Hitler. Mesmo que doa, você deve chamá-lo pelo nome”, escreveu.

O texto, assinado por Gareth Joswig, ainda destacou: “Elon Musk é o homem mais rico do mundo, que, como bilionário da tecnologia, também usa interesses de capital para mimar as forças autoritárias que enfraquecem as democracias liberais com as suas regulamentações perturbadoras”.

Grupos extremistas



A saudação de Musk foi comemorado por grupos neonazistas e de extrema-direita. No X, nazistas publicaram montagens do bilionário com suásticas e ao lado de Hitler. Segundo o Jerusalem Post, uma filial do White Lives Matter agradeceu o bilionário em publicação no Telegram. “Obrigado por (às vezes) nos ouvir, Elon. A Chama Branca vai se erguer novamente”, escreveu.