Em posse de Trump, Elon Musk anuncia que EUA enviarão astronautas para Marte

Elon Musk discursou na Arena Capital One para apoiadores após a posse de Donald Trump - (crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

O magnata e novo integrante do governo de Donald Trump, Elon Musk discursou para apoiadores na Arena Capital One nesta segunda-feira (20/1) durante a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Durante a fala, o dono do X afirmou que o “futuro da civilização está garantido” graças aos eleitores do republicano e prometeu levar tripulantes para Marte.

Leia também: Trump anuncia primeiras medidas e assina decretos presidenciais

“Graças a vocês teremos segurança nas cidades, segurança nas fronteiras, gastos sensatos, necessidades básicas, e nós vamos levar tudo isso para Marte”, declarou. Musk, que também é dono da SpaceX, empresa de operações aeroespaciais, afirmou que astronautas vão colocar uma bandeira dos Estados Unidos no planeta pela primeira vez. “Não é uma inspiração?”, questionou.

O bilionário, que teve um papel essencial na campanha presidencial, vai chefiar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental.

Donald Trump tomou posse no início da tarde como 47º presidente dos EUA. Durante discurso da posse, Trump indicou que primeiras medidas devem priorizar política de deportação e policiamento das fronteiras. O político anunciou ainda que vai decretar emergência nacional de energia para explorar reservas de petróleo e gás natural no país.