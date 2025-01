Demétrio Magnoli e Flávia Oliveira discutem na Globonews por causa de Trump

Os comentarista da GloboNews Demétrio Magnoli e Flávia Oliveira se desentenderam durante a transmissão do programa “Em pauta”, na noite dessa segunda-feira (20/1). Os dois tinham posições opostas sobre o discurso de Donald Trump, durante a cerimônia de posse, que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. O vídeo da discussão viralizou nas redes.

“Eu não vi, a Flávia disse que viu, eu não vi nenhum trecho do discurso de Trump que possa ser definido como supremacista branco. Eu não vi isso. Ouvi com atenção o discurso de posse dele e não vi esse trecho, devo ter perdido isso”, começou Demétrio no trecho.

“Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio”, respondeu Flávia. “Me parece bastante clara a indicação supremacista, afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade senão os negros, as mulheres, os indígenas e descendentes dos povos originários, os hispânicos ou latinos, senão homens e mulheres trans? Obviamente, ela beneficia um grupo que o que Trump, historicamente, representa e adula, o dos homens brancos héteros”, disse.

“Aí eu discordo completamente de você, Flávia. A conclusão disso aí que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso”, rebateu Demétrio.

“Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. A onda conservadora com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você é um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas”, retrucou a jornalista.

O comentarista esclareceu que se referia ao discurso, mas que sabe que grupos de supremacistas brancos defendem Trump, desde o seu primeiro mandato. Mas os dois não se entenderam. “Mantenho minha posição: eu acho que a interpretação [do discurso] é permitida e foi essa interpretação que fiz, que difere do Demétrio. Sem problema nenhum, mas eu discordo”, finalizou Flávia.