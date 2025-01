Bispa que pediu misericórdia a Trump com imigrantes e LGBTs se manifesta

A bispa Mariann Edgar Budde, conhecida por pedir misericórdia a imigrantes e pessoas LBGTs ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou sobre a repercussão de seu culto, realizado na terça-feira (21/1), na Catedral Nacional de Washington, capital dos EUA.



"Minha responsabilidade naquela manhã (na posse de Trump) foi refletir e orar pela unidade. A unidade requer misericórdia, compaixão e compreensão. Eu estava tentando combater a polarização na qual pessoas estão sendo prejudicadas", disse a bispa, em entrevista ao canal norte-americano ABC.

A bispa Mariann Edgar Budde representa a Diocese Episcopal de Washington. Na cerimônia — tradição na semana da posse de um novo presidente norte-americano —, a reverenda pediu para que Trump tenha misericórdia de imigrantes e populações LGBTs.

"Deixe eu fazer um apelo final, senhor presidente. Milhões depositaram sua confiança em você. E como você disse à nação ontem, você sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas agora", discursou a bispa.

"Peço que tenha misericórdia, senhor presidente, daqueles em nossas comunidades cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora. E que ajude aqueles que estão fugindo de zonas de guerra e perseguição em suas próprias terras a encontrar compaixão e boas-vindas aqui. Nosso Deus nos ensina que devemos ser misericordiosos com o estrangeiro, pois todos nós já fomos estrangeiros nesta terra", continuou ela.

Trump estava na plateia com uma expressão séria no rosto enquanto ouvia o sermão. Após o culto, ele usou as redes sociais para associar exigir desculpas da bispa ao associar seu sermão a ideologias de esquerda.

"A suposta bispa que falou na terça-feira no National Prayer Service é uma esquerdista radical que odeia Trump. Ela teve um tom desagradável, foi pouco convincente e pouco inteligente", escreveu o presidente em sua conta na Truth Social.

"Além de seus comentários inadequados, o sermão foi muito chato e pouco inspirador. Ela não é muito boa em seu trabalho! Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público!", continuou ele.

Confira trecho da entrevista com Mariann Edgar Budde:

Bishop Mariann Edgar Budde explains her pointed message to Pres. Trump at Tuesday's inaugural prayer service: "My responsibility yesterday morning was to reflect, to pray with the nation for unity."



"I wanted to emphasize respecting the honor and dignity of every human being." pic.twitter.com/V9VtF9P1og