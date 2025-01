Meta "migra" seguidores para nova conta do governo Trump automaticamente

Após a posse presidencial nos Estados Unidos, usuários das redes sociais da Meta — Facebook e Instagram — ficaram surpresos ao ver que estavam seguindo Donald Trump, J. D. Vance e Melania Trump nas contas oficiais da presidência, vice-presidência e primeira-dama. Isso aconteceu com pessoas que seguiam os ocupantes dos cargos na gestão passada: Joe Biden, Kamala Harris e Jill Biden.

Leia também: Trump demite primeira mulher a comandar uma Força Armada dos EUA

Os usuários @POTUS, @VP e @FLOTUS (siglas para Presidente dos Estados Unidos, vice-presidente e primeira-dama dos Estados Unidos) são utilizados por todos os ocupantes dos cargos. No entanto, a cada novo mandato, uma nova conta é criada e a do antecessor muda de nome. No caso de Joe Biden, a conta agora aparece com o nome “potus46archive”, já que o democrata foi o 46º presidente do país.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A revolta dos internautas aconteceu porque a Meta implementou um recurso de seguimento automático, o que fez com que todos que seguiam as antigas contas da administração Biden seguissem os perfis oficiais do governo Trump, que foram criados em janeiro deste ano. O seguimento foi implementado sem considerar a preferência dos usuários, o que fez com que opositores seguissem o republicano, e não teve qualquer aviso prévio.

Alguns perfis, como foi o caso da cantora Demi Lovato, também reclamaram que continuavam seguindo os perfis, apesar de já terem tentado para de seguir. “Eu deixei de seguir esse cara duas vezes”, escreveu a artista ao lado de uma captura de tela em que aparece como seguidora do vice J. D. Vance.

“Ei @Meta Eu deixei de seguir e bloqueei as contas do potus, vp e da Casa Branca no @instagram duas vezes agora e fui adicionado novamente apesar do bloqueio”, diz publicação dela no X.