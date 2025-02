Justiça bloqueia ordem de Trump contra americanos filhos de imigrantes ilegais

A ordem executiva de Trump estabelece que o governo não vai emitir documentos como passaportes para crianças cujos pais não forem cidadãos residentes permanentes e cuja mãe esteja no país de forma ilegal ou legal, mas temporária. Cerca de 150 mil bebês seriam privados de cidadania por ano, de acordo com ação judicial movida por quatro estados, inclusive Washington.

De acordo com o jornal Seattle Times, o juiz John Coughenour afirmou, em audiência em resposta à ação, que a ordem é “flagrantemente inconstitucional” — a 14ª emenda da Constituição americana diz que “todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos” do país.