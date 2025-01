Em Washington e no Brasil, direita comemora posse de Trump

Parlamentares de direita aproveitaram a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, para se promover nas redes sociais e tentar mobilizar, no ambiente digital, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com vistas a 2026.

O mais "barulhento" foi Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que viajou a Washington para participar de eventos da posse e publicou vídeos e fotos celebrando com apoiadores de Trump nas ruas da capital norte-americana.

Ele republicou um vídeo em que o ex-assessor de Trump Steve Bannon fala sobre a situação política de seu pai e diz que Eduardo será o futuro presidente do Brasil. O parlamentar brasileiro também chamou de covarde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ontem, disse não querer ser inimigo dos Estados Unidos.

"Ué, Lula, quer ser amigo de nazista agora? Se Donald Trump não tivesse sido eleito, a ilustre primeira-dama seria elogiada por Lula a cada 'fuck you, Elon Musk' que gritasse. A propósito, seus ministros seguem atacando Trump mesmo após eleito", escreveu no X (antigo Twitter).

Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também foi a Washington para acompanhar a posse, pediu que Deus abençoe o governo Trump "com sabedoria, discernimento e amor para governar o seu povo". "Viva a América. Quando os justos governam, alegra-se o povo; mas quando o ímpio domina, o povo geme", escreveu a ex-primeira-dama.

Já o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) destacou que "Donald Trump inicia um novo capítulo de força, liberdade e soberania nos Estados Unidos". "O mundo precisa de líderes que coloquem suas nações em primeiro lugar, defendam valores fundadores e protejam sua cidadania, civilização e fronteiras." Por sua vez, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) destacou que "um grito de liberdade está sendo dado e ecoará em todo o ocidente", inclusive no Brasil.

Além de Eduardo, outros congressistas comemoraram a posse de Trump em Washington. Entre eles, estão os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). As duas últimas disseram, em seus posts, que suas viagens foram custeadas com recursos próprios.

Zambelli afirmou, em um vídeo, que a postura de Trump contra o terrorismo respinga no Brasil, que, segundo ela, tem um presidente que "é um grande fã do terrorismo". "A partir de hoje, muita coisa vai mudar para os Estados Unidos, e o Brasil entra nessa história, quando a gente fala da luta contra o terrorismo, da luta contra o racismo, da luta contra a agenda woke, porque os Estados Unidos acabam influenciando o mundo todo." (IM)