Trump muda nome do Golfo do México e de monte no Alasca: "legado americano"

Apesar de o Serviço Geológico dos Estados Unidos ter alterado o nome do Golfo do México, a mudança dificilmente será reconhecida internacionalmente - (crédito: Mandel NGAN / AFP)

Nesta sexta-feira (24/1), o Departamento do Interior do governo Trump disse que mudou oficialmente o nome do Golfo do México para Golfo da América (uma vez que os estadunidenses se referem ao país como América), além de alterar a nomenclatura do pico Denali, do Alasca, para Monte McKinley.

As mudanças foram ordenadas por Trump horas depois de assumir a presidência na segunda-feira (20/1), cumprindo uma promessa de campanha.

Leia também: Primeiro voo de brasileiros deportados por Trump chega ao Brasil sexta

"Conforme orientado pelo presidente, o Golfo do México agora será oficialmente conhecido como Golfo da América, e o pico mais alto da América do Norte mais uma vez terá o nome de Monte McKinley”, alegou o departamento em um comunicado.

O pico do Alasca já foi nomeado Monte McKinley antes, em homenagem ao presidente norte-americano William McKinley, mas foi renomeado em 1975 a pedido do estado para Pico Denali, que significa "alto" na língua indígena Koyukon.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o departamento, as mudanças reforçam o compromisso dos Estados Unidos em "preservar a extraodinária herança americana e garantir que futuras gerações de americanos celebrem o legado de seus heróis e ativos históricos".

Leia também: Musk ameaça senadores para que votem a favor de indicações de Trump ao governo

Apesar de o Serviço Geológico dos Estados Unidos ter alterado o nome do Golfo do México, a mudança dificilmente será reconhecida internacionalmente. O México, inclusive, disse que o nome tem sido uma referência de navegação marítima que remonta a centenas de anos.

Risada de Hillary Clinton

A democrata Hillary Clinton deu risada após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar na cerimônia de posse na segunda-feira a mudança do nome do Golfo do México. Durante a solenidade, a ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado estava sentada ao lado do marido, o ex-presidente Bill Clinton.

Nas redes sociais, internautas comentaram a reação de Clinton. "Somos todos Hillary Clinton", disse um usuário do X (antigo Twitter). "Ela é a minha presidente, amo ela", comentou outra. Hillary disputou as eleições presidenciais em 2016 justamente com Donald Trump, para quem perdeu o pleito.

Hilary Clinton reacts to Donald Trump declaring he will rename Gulf of Mexico to Gulf of America. pic.twitter.com/nCESoCF6tN — Pop Crave (@PopCrave) January 20, 2025

"Acho perfeitamente plausível a troca do nome. O Golfo do México é rodeado pelos Estados Unidos", escreveu outro internauta. "Ela não gosta do seu país", acusou mais um.