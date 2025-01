Militares libertadas em Gaza reencontram familiares; veja fotos

As quatro jovens foram libertadas neste sábado (25/1) - (crédito: Motasem Dalloul)

As quatro jovens israelenses libertadas pelo Hamas neste sábado (25/1) chegaram a Israel e se reencontraram com suas famílias. Elas haviam sido sequestradas em 7 de outubro de 2023 enquanto cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza.

Leia também: Senado vota confirmação de Hegseth como chefe do Pentágono

Liri Albag, de 19 anos, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy, de 20 anos, se reuniram com seus pais, acompanhadas de uma multidão que comemorou a libertação em uma praça de Tel Aviv conhecida como Praça dos Reféns.

Veja fotos do reencontro:

































As jovens foram sequestradas juntas da base de Nahal Oz e a ação foi gravada pelos agressores. Outras três soldados foram sequestradas com elas: Agam Berger, que permanece na Faixa de Gaza; Noa Marciano, cujo corpo foi repatriado; e Ori Megidish, libertada pelo Exército em outubro de 2023.

Israel confirma libertação de 200 prisioneiros palestinos

Após a libertação das quatro soldados, a administração penitenciária israelense confirmou que libertou 200 detentos palestinos. Com "o aval das autoridades políticas, todos os terroristas foram libertados das prisões de Ofer (na Cisjordânia ocupada) e Ktziot" no sul de Israel, afirmou o comunicado.