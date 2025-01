Elefante mata turista pisoteado em parque na África do Sul

Um elefante matou um turista sul-africano de 59 anos neste sábado (25) no Parque Nacional Kruger, uma das maiores reservas do mundo, anunciou a agência sul-africana de parques nacionais SANParks.

"Um turista foi pisoteado por um elefante. O acidente resultou, infelizmente, na morte da vítima", informou a agência. Devido "à natureza sensível" do acidente, a SANParks pediu que não sejam publicados vídeos ou fotos nas redes sociais.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima morreu em um dos portões mais concorridos do parque, quando tentava salvar os netos de 5 e 11 anos, atacados pelo elefente quando registravam imagens do animal. Os meninos caíram no chão no momento em que fugiam, e o elefante atacou o maior deles com a tromba.

"Quando o avô tentava ajudar a criança, o elefante se virou e pisou nele, antes de ir embora", descreveu a polícia, informando que o menino ficou com uma das pernas ferida.

O Parque Kruger, que abrange 20.000 km² de savana não cercada e que se estende até Moçambique, é o maior parque nacional da África do Sul e uma das principais atrações do país. É proibido descer do carro durante o safari, exceto nas áreas cercadas e em algumas áreas de piquenique.

Ataques de elefantes não são incomuns na região. Em 2021, um elefante matou um suposto caçador no mesmo parque. No vizinho Zimbábue, 50 pessoas morreram e 85 foram feridas por animais selvagens em 2023, principalmente por elefantes.