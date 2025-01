Mulher mata o companheiro e é presa minutos após neste domingo (26/1)

O homem morreu ainda no local do crime, segundo a PMDF. - (crédito: Freepik)

Na manhã deste domingo (26/1), uma mulher foi presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), suspeita de matar o próprio companheiro. O crime ocorreu na Colônia Agrícola 26 de Setembro.

De acordo com a corporação, policiais militares do 15° Batalhão foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal na rua 5/6. Chegando ao endereço, os policiais foram informados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que a vítima sofreu golpes de arma branca, vindo a óbito.

Testemunhas informaram à equipe da PMDF que, possivelmente, a companheira do homem teria sido a autora do crime e que a mesma teria se evadido do local do crime.

Os policiais obtiveram as características da mulher e iniciaram o patrulhamento. Após alguns minutos, segundo a PM, eles conseguiram localizar a mulher, próximo a um matagal. Ela foi presa e conduzida à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).