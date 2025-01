Invasor do Capitólio perdoado por Trump morre após discutir em blitz

Um norte-americano que foi perdoado pelo presidente Donald Trump por participar da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2023, foi morto pela polícia no domingo (26/1), durante uma blitz em Jasper, no estado de Indiana. Matthew Huttle foi baleado após resistir à prisão e se envolver em uma discussão com um policial.

O xerife do condado de Jasper, Indiana, disse ao jornal The Guardian que pediu para a polícia estadual investigar o tiroteio. O policial envolvido no caso foi colocado em licença administrativa.

“Nossas condolências vão para a família do falecido, pois qualquer perda de vida é traumática para aqueles que eram próximos do Sr. Huttle”, disse o xerife Patrick Williamson em um comunicado.



Em janeiro de 2023, Huttle viajou para Washington com o tio. Ele entrou no Capitólio dos Estados Unidos e foi sentenciado a seis meses de prisão. Seu tio, Dale Huttle, foi condenado a 30 meses de prisão após se declarar culpado de uma acusação de crime grave por agredir um policial. Ambos receberam indulto de Donald Trump e foram soltos em 21 de janeiro.