Professor pede que agentes de imigração busquem alunos que "não falam inglês"

Um professor está sendo investigado por pedir que oficiais da Agência de Imigração e Fronteiras dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) fosse até a escola em que trabalha, no Texas, para encontrar supostos imigrantes ilegais.

"Tenho muitos alunos que nem falam inglês e estão na 10ª ou 11ª série. Eles têm que se comunicar comigo pelo tradutor do iPhone. O Departamento de Educação dos EUA deveria reformular totalmente nosso sistema escolar, no Texas também", disse o professor.

O professor, que não teve o nome divulgado, foi afastado do cargo até a conclusão da investigação.

O Distrito Escolar de Fort Worth publicou um comunicado em inglês e em espanhol, pontuando que está comprometido "em manter um ambiente positivo e de apoio para todos os alunos".

We are aware of a recent social media post referencing North Side High School which was allegedly made by a substitute teacher and has caused concern among our Fort Worth ISD community. pic.twitter.com/eoaKNZokJ4