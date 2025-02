Governo Milei quer retirar crime de feminicídio do Código Penal da Argentina

O anúncio da equipe de Milei converge com o discurso feito pelo presidente da Argentina durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça - (crédito: reprodução neura media)

O crime de feminicídio — assassinato de mulheres — pode sair do Código Penal da Argentina, anunciou o ministro da Justiça de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona. Para o governo portenho, não há motivos para diferenciar penas relacionadas a mortes de mulheres e homens no país.

Na Argentina, o crime de feminicídio consta no código penal do país desde 2012. A pena pode chegar até prisão perpétua a quem matar "uma mulher quando o ato for perpetrado por um homem e mediante violência de gênero".

"Esta administração (governo Javier Milei) defende a igualdade perante a lei consagrada em nossa Constituição nacional. Nenhuma vida vale mais do que outra”, disse o ministro Cúneo Libarona, em em seu perfil na rede social X. As informações são do jornal argentino La Nation.

Javier Milei ataca feminismo

O anúncio da equipe de Milei converge com o discurso feito pelo presidente da Argentina durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Durante o evento, o líder argentino disse que a figura do feminismo "legaliza de fato que a vida de uma mulher vale mais que a de um homem".