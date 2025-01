Avião que colidiu com helicóptero militar tinha 64 pessoas a bordo

Unidades de resposta a emergências conduzem operações de busca e resgate no Rio Potomac, perto do Aeroporto Ronald Reagan de Washington - (crédito: Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O avião da American Airlines que colidiu com um helicóptero militar, na noite de quarta-feira (29/1), estava com 64 pessoas a bordo, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes. As aeronaves caíram no rio Potomac após a colisão perto de Washington (EUA). A imprensa americana informou que vários corpos foram retirados das águas geladas do rio. Ainda não há informação sobre o número de vítimas nem de sobreviventes.

Patinadores artísticos e treinadores que retornavam dos campeonatos nacionais estavam a bordo do voo. A organização de patinação artística dos Estados Unidos disse que está "devastada pela tragédia". "Esses atletas, treinadores e familiares estavam voltando para casa do National Development Camp, realizado em conjunto com o US Figure Skating Championships em Wichita, Kansas", disse a organização.

Além disso, segundo agências de notícias russas, o casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam no avião. A informação foi confirmada pelo governo russo. "Infelizmente, vemos que os tristes relatos foram confirmados. Nossos compatriotas estavam no avião", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

















O comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, afirmou, em entrevista coletiva, que "as condições são extremamente difíceis para os socorristas" por causa do "frio, vento forte e gelo" no rio.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou "todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos" para o resgate das vítimas. A operação de busca e resgate envolve quase 300 socorristas e conta com mergulhadores auxiliados por refletores potentes.

"Vamos permanecer no local pelo tempo que for necessário", afirmou a prefeita da capital americana, Muriel Bowser.

O acidente ocorreu quando o avião estava a ponto de pousar no aeroporto Ronald Reagan. Robert Isom, CEO da American Airlines, se manifestou sobre o acidente. "Primeiro e mais importante, gostaria de expressar nossa profunda tristeza. Este é um dia difícil para todos da American Airlines. Nossos esforços agora estão focados inteiramente nas necessidades de nossos passageiros, tripulantes, parceiros, socorristas, junto com suas famílias e entes queridos", disse.

O helicóptero era um modelo Black Hawk e transportava três militares. A aeronave estava em um "voo de treinamento", informou um porta-voz militar em uma mensagem publicada na rede social X pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

O aeroporto Ronald Reagan suspendeu todos os pousos e decolagens.

