Maior aeronave do mundo ganha data para decolar

A Airlander 10, maior aeronave do mundo, ganhou data para começar a fazer viagens após o período de desenvolvimento dos protótipos. Com comprimento de 92 metros, ela é uma mistura de avião e dirigível projetada para ser a mais eficiente da categoria. A Hybrid Air Vehicles (HAV) espera iniciar as viagens em 2029, com voos regionais na Espanha e expedições no Ártico.

Na nova fase, uma fábrica em Doncaster, Inglaterra, vai produzir 24 Airlanders 10 por ano. Segundo a HAV, o processo deve criar cerca de 1.200 empregos, mas a empresa passar por desafios financeiros para se manter em funcionamento.

Em 2016, a aeronave caiu após sofrer problemas em um voo teste, o que provocou danos à cabine.

Apelidada de “bunda voadora”, por conta do formato da parte traseira, a aeronave pode funcionar com capacidade para até 100 passageiros ou como cargueiro, que permite o transporte de até 10 toneladas. A aeronave tem velocidade máxima de 130km/h e pode pousar em qualquer superfície plana, até mesmo na água.

“A Airlander pode usar aeroportos, mas não precisa. Você não precisa de terminais grande”, afirmou o presidente-executivo, Tom Grundy.

Segundo a HAV, a Airlander 10 movida a combustão, que deve ser a primeira lançada, reduz as emissões em até 75% em comparação às aeronaves tradicionais. Já a híbrido-elétrica permite redução de 90%. A meta da empresa é zerar as emissões de CO2 com uma configuração totalmente elétrica.

Outra diferença em relação aos aviões atuais é que a aeronave pode passar até cinco dias nos céus, o que faz do modelo uma espécie de “iate aéreo”. Com estrutura luxuosa, ela pode ser configurada com 90 assentos para um passeio turístico menos, com 40 assentos para um jantar nos ares ou na configuração VIP, que tem oito quartos duplos com banheiro. O modelo também conta com uma visão panorâmica na cabine de passageiros.









