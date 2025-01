Bombeiro indica que é improvável ter sobreviventes em acidente aéreo

Barcos de resgate vasculham as águas do rio Potomac depois que um avião se aproximando do Aeroporto Nacional Reagan caiu no rio nos arredores de Washington - (crédito: AFP)

O comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, indica que é improvável encontrar sobreviventes no acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar em Washington. As aeronaves colidiram e caíram no rio Potomac na noite de quarta-feira (29/1). Cerca de 300 socorristas trabalhavam em condições "extremamente difíceis" por causa do frio, vento forte e gelo" no rio.

O avião estava com 64 pessoas a bordo, sendo 60 passageiros e quatro tripulantes. O helicóptero transportava três militares e estava em um "voo de treinamento".

Veja o vídeo:

O acidente ocorreu quando o avião estava a ponto de pousar no aeroporto Ronald Reagan. Todos os pousos e decolagens foram suspensos temporariamente.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou "todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos" para o resgate das vítimas.