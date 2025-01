Astronauta se torna a mulher com mais tempo de caminhada no espaço

A astronauta Suni Williams, que está “presa no espaço” desde junho de 2024, se tornou a mulher com o maior tempo de caminhada no espaço após missão na quinta-feira (30/1). Essa foi a nona caminhada da carreira da comandante, que agora ocupa o quarto lugar geral entre os maiores tempos de caminhadas da Nasa, com 62 horas e seis minutos.

Com a caminhada, Suni bateu o recorde de Peggy Whitson, de 60 horas e 21 minutos.

Suni e o engenheiro de voo Butch Wilmore saíram da Estação Espacial Internacional e passaram cerca de 5h30 em atividade extraveicular. Essa foi a quarta caminhada de Butch.

A missão dos astronautas nesta quinta-feira tinha objetivo de coletar amostras de potenciais microrganismos para análise laboratorial. A dupla também precisava remover um conjunto de antenas de radiofrequência na estrutura da estação, operação que estava em andamento desde 2023 que foi concluída pela dupla.

Relembre

Suni e Butch embarcaram em missão espacial em 5 de junho de 2024. A operação, que deveria durar cerca de oito dias, resultou em uma longa estadia dos astronautas na Estação Espacial Internacional.

Os dois precisaram desembarcar no local após a nave que tripulavam, a Starliner, da Boeing, teve problemas relacionados a vazamento de gás hélio. A cápsula da Boeing voltou para a Terra em setembro, mas sem tripulantes.

Desde então, a comandante e o engenheiro aguardam fim da missão Crew-9, operação da SpaceX, agência espacial do magnata Elon Musk, para retornarem na nave da empresa. A aeronave voltar para a Terra no fim de março.