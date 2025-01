Avião cai em área urbana da Filadélfia e atinge carros e casas

Um avião caiu, na noite desta sexta-feira (31/1), sobre a Avenida Cottman, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e deixou um rastro de destruição pela cidade, atingido casas e carros. Há relatos de diversas vítimas, mas ainda não há informações sobre a gravidade dos casos.

O Correio conversou com um brasileiro que quase teve a casa destruída na queda da aeronave. Vídeos gravados por ele mostram o cenário de destruição. Confira:

"Está pegando fogo, no meio da avenida... Pegou fogo para tudo quanto é lado. A aeronave caiu quase em cima da minha casa. Era por volta de 18h10 (20h10 em Brasília). Eu estava no computador, escutei o barulho", contou ao Correio o mineiro Robleito Andrade de Souza.

De acordo com o brasileiro, trata-se de um avião de pequeno porte, que levava ao menos dois passageiros. No entanto, a aeronave caiu sobre carros e casas. Ainda não há informações sobre feridos.

"Saí para a rua para ver o que era e vi fogo subindo", acrescentou. De acordo com ele, o avião bateu em vários em carros no meio da pista. "Pegou um monte de casas também. Na avenida, passa muita gente que vem do trabalho nessas horas", disse o brasileiro de 43 anos, que mora há 23 nos Estados Unidos.

José Luiz Neto Filho, 38 anos, outro brasileiro, estava na porta de casa quando testemunhou o acidente. "Uma bola de fogo subiu e imaginei que era um avião. A terra tremeu na hora. Corri até lá e fiz uns vídeos. Lá, vi o terror. Uma sensação muito ruim. Tem vários vídeos de corpos espalhados", relatou ao Correio. Segundo ele, o avião caiu próximo a um outlet. "Ele atingiu os carros nas ruas e a obra de expansão do outlet. Deve ter morrido muito brasileiro", acredita. De acordo com ele, a comunidade brasileira na região é muito grande.

Outro vídeo obtido pelo Correio mostra um verdadeiro cenário de destruição na área da queda da aeronave. Confira:

Outro vídeo, gravado por uma câmera de segurança, mostra o momento exato da queda:

Confira imagens do local da queda do avião:





















Acidente aéreo na capital dos EUA

O acidente aéreo na Filadélfia ocorre dois dias após um avião e um helicóptero colidirem em Washington, capital dos EUA, no que foi o pior desastre aéreo do país desde o atentado terrorista de 2001. 67 pessoas morreram no acidente.

Na noite de quarta-feira (29), o avião da American Airlines pousava no Aeroporto Internacional Ronald Reagan, em Washington D.C., enquanto o helicóptero estava em um "voo de treinamento", conforme informado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. As aeronaves caíram no rio Potomac

Em um áudio divulgado pelo serviço de tráfego aéreo, os controladores perguntam repetidamente ao helicóptero se estava vendo o avião. Pouco antes da colisão, a Torre de Controle pediu que a aeronave passasse "por trás" do avião de passageiros.

Aguarde mais informações.