Avião que caiu na Filadélfia era transporte médico para criança

Um avião de transporte médico caiu e provocou um grande incêndio em área urbana da Filadélfia, Estados Unidos. Informações são de autoridades americanas e mexicanas na sexta-feira (31/1) e acontece dois dias após o acidente aéreo em Washington que matou 67 pessoas.

O avião, modelo Learjet 55, caiu por volta das 18h30 no horário local (20h30 em Brasília), com seis pessoas a bordo, segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

Um brasileiro que quase teve a casa destruída, falou ao Correio sobre o cenário local:



As pessoas a bordo não sobreviveram. Eram uma criança que havia recebido tratamento médico nos Estados Unidos, sua mãe, além dos membros da tripulação e da equipe de saúde, conforme informado pelo hospital pediátrico que havia atendido a menor.

"A paciente havia recebido atendimento médico no 'Shriners Children Hospital' da Filadélfia e estava sendo transportada de volta para seu país de origem, o México, em um avião médico fretado quando aconteceu o acidente", disse Mel Bower, porta-voz do centro de saúde.

O Ministério das Relações Exteriores do México informou na rede social X que "seis pessoas de nacionalidade mexicana viajavam na aeronave". O consulado mexicano está em contato com as famílias das vítimas.

A FAA informou que o Learjet 55 decolou do aeroporto Northeast Philadelphia com destino ao terminal nacional Springfield-Branson, no estado do Missouri. A empresa que operava o avião, Jet Rescue Air Ambulance, confirmou em um comunicado que havia dois passageiros e quatro tripulantes.

Equipes de emergência foram mobilizadas no local da tragédia, as imediações do Roosevelt Mall, um shopping center do nordeste da Filadélfia.

"Mais almas inocentes foram perdidas" neste "triste" acidente, lamentou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua plataforma Truth Social

Tragédia em Washington

A polícia da Filadélfia informou que várias pessoas ficaram feridas em solo. "Várias casas e veículos foram atingidos", disse a prefeita da cidade, Cherelle Parker.

A FAA iniciou uma investigação em cooperação com a Junta Nacional de Segurança dos Transportes.

As duas agências também investigam a colisão de quarta-feira em Washington entre um avião de passageiros operado por uma subsidiária da American Airlines e um helicóptero Black Hawk, o desastre aéreo com mais vítimas do país em quase 25 anos.

Os investigadores recuperaram na sexta-feira a caixa-preta do helicóptero do Exército. As duas caixas-pretas do avião de passageiros foram encontradas na quinta-feira.

Até o momento, 41 corpos foram recuperados das águas do rio Potomac, onde as duas aeronaves caíram na tragédia que matou 67 pessoas.

*Com informações da AFP