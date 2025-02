Sob governo Trump, EUA fazem o primeiro bombardeio; alvo é a Somália

Donald Trump enviou recado a terroristas do Estado Islâmico: "Nós encontraremos vocês, nós mataremos vocês!" - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

Com apenas 12 dias de governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (1º/2) que ordenou "ataques aéreos de precisão contra um organizador de atentados do Estado Islâmico e outros terroristas que ele recrutava e comandava na Somália", no Chifre da África.

Os bombardeios deste sábado são as primeiras operações militares sob o segundo mandato do republicano. "Esses assassinos, que estavam escondidos em cavernas, ameaçavam os Estados Unidos e outros aliados. Os bombardeios destruíram as cavernas onde eles viviam e mataram muitos terroristas sem causar danos a civis", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Nossos militares tinham esse planejador de ataques do Estado Islâmico por anos, mas (Joe) Biden e seus comparsas não agiram com rapidez suficiente paraq finalizar o trabalho. Eu fiz. A mensagem ao Estado Islâmico e a outros que atacariam americanos é: 'NÓS ENCONTRAREMOS VOCÊS, NÓS MATAREMOS VOCÊS!", acrescentou.