Canadá anuncia acordo com os EUA e paralisação das taxas sobre importações

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (3/2) a suspensão das tarifas alfandegárias impostas por Donald Trump ao Canadá por 30 dias. O anúncio foi feito após conversa por telefone entre os líderes.

O líder do Canadá anunciou ainda que os dois países vão trabalhar juntos no combate ao crime organizado e tráfico de fentanil, opioide utilizado como medicamento para a dor e anestesia. "O Canadá está assumindo novos compromissos. Vamos nomear um czar encarregado da questão do fentanil, acrescentar os cartéis mexicanos na lista de entidades terroristas”, declarou Trudeau.

No sábado (1/2), o líder dos EUA anunciou taxação de 25% nos produtos importados do Canadá e do México. Trump ainda reafirmou os planos de anexar o território canadense ao país. “O Canadá deveria se tornar nosso precioso 51º Estado”, declarou. O republicano alegou ainda que, sem o subsídio estadunidense, o vizinho “deixa de existir como um país viável”.

Após a divulgação da medida, o governo canadense anunciou que o país iria impor tarifas de 25% sobre US$ 155 bilhões em produtos estadunidenses. “Não queremos estar aqui, não pedimos por isso. Mas não recuaremos na defesa dos canadenses", afirmou o primeiro-ministro.

Os Estados Unidos também vão suspender as taxações ao México por um mês após acordo com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. No domingo (2/2), a mandatária anunciou que esperava manifestação de Trump para diálogo sobre as tarifas. "Se os Estados Unidos querem combater os grupos criminosos e querem que façamos isso em conjunto, devemos trabalhar de forma integral [...], com respeito à soberania", afirmou.

Ao anunciar a taxação, o republicano acusou o governo do México de ter uma “aliança” com os cartéis de drogas. Claudia Sheinbaum chamou acusação de calúnia e rejeitou “qualquer intenção de interferir” no país.

Anúncio do sábado também fixa taxa de 10% sobre produtos da China.